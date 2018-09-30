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Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 09:05 | Son Güncelleme

ADANA'da 2 yaşındaki Elanur Tarhan'a kamyonetle çarpıp kaçan Suriyeli Amır Harba (24) ile yanındaki Abdulmelik El Cevher (23), güvenlik kameralarından adım adım izlenerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 yaşındaki Elanur Tarhan'a kamyonetle çarpıp kaçan Suriyeli Amır Harba (24) ile yanındaki Abdulmelik El Cevher (23), güvenlik kameralarından adım adım izlenerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.
Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 18 Eylül günü, öğle saatlerinde Suriyeli Amır Harba yönetimindeki 31 MA 3211 plakalı kamyonet, sokakta oynayan Elanur Tarhan'a çarptı. Yanındaki Abdulmelik El Cevher ile birlikte plastik sandalye satan Amır Harba, kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştı. Minik Elanur ölürken, aile sinir krizleri geçirdi.
Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayın meydana geldiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde sokaktan geçen 100'den fazla aracı inceleyen ekipler, Elenur'a çarpan kamyoneti tespit etti. Polis, kamyoneti yine güvenlik kameralarında adım adım takip etti. 75'ten fazla kamera görüntüsünü izleyen ekipler, kamyonetin il dışına çıktığını ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, Reyhanlı'ya giderek şüphelileri yakaladı.
​Adana'ya getirilen şoför Amır Harba sorgusunda, "Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem kesinlikle dururdum" dedi.
İşlemlerinin ardından Amır Harba ve Abdulmelik El Cevher mahkemeye sevk edildi.

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Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandıElanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı

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