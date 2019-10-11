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Elazığ 123 metrelik orcik ile İsveç'in rekorunu geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 19:05 | Son Güncelleme

Guinness Rekorlar Kitabına 100 metrelik orcik ile girmeyi başaran İsveç'in ardından Elazığ'da 123 metre uzunluğunda orcik yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığlı üreticiler, yaptıkları 123 metre uzunluğundaki orcik ile, Guinness Rekorlar Kitabı'na 100 metrelik orcik ile giren İsveç'in rekorunu geçmeyi hedefliyor.

Elazığ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile paydaş kurumların desteği ile kentteki üreticiler tarafından hazırlanan 123 metre uzunluğundaki orcik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilendi.

Dünya rekoru için 25 kişilik ekibin hummalı bir çalışma ile 15 günde hazırladığı orcik için 30 kilo ceviz, 200 kilo üzüm ve 15 kilo un kullanıldı.

Büyük ilgi gören 123 metre uzunluğundaki Orcik'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için Elazığ Valiliği tarafından müracaatta bulunulacak.

- Mehmetçiğe 1 ton orcik

Elazığ'da 12-13 Ekim'de arasında yapılması planlanan ancak Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edilen orcik festivali için hazırlanan 1 ton orcik, harekatta görev alan Mehmetçik'e gönderilecek.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan "orcik", köylülerin günler süren emeğiyle geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Orcik yapımı için öncelikle bağlardan toplanan üzümlerin havuzlarda ezilerek suyu çıkarılıyor. Elde edilen üzüm suyu, belirli bir süre kaynatıldıktan sonra yöreye has özel bir toprakla mayalandırılarak süzme ve bir günlük dinlendirme işlemine tabi tutuluyor.

Ertesi gün yeniden kaynatılan şıra, un eklenerek bulamaç kıvamına gelene kadar ısıtılıyor. Elde edilen bulamaca önceden ipe dizilen cevizler batırılıp güneşte kurutuluyor. Bu işlemin 3 kez tekrarlanmasıyla tüketilecek hale getirilen orcik, eşsiz lezzetiyle biliniyor.

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Elazığ orcik rekor

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