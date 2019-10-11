Elazığ 123 metrelik orcik ile İsveç'in rekorunu geçecek

ELAZIĞ (AA) - Elazığlı üreticiler, yaptıkları 123 metre uzunluğundaki orcik ile, Guinness Rekorlar Kitabı'na 100 metrelik orcik ile giren İsveç'in rekorunu geçmeyi hedefliyor.

Elazığ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile paydaş kurumların desteği ile kentteki üreticiler tarafından hazırlanan 123 metre uzunluğundaki orcik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilendi.

Dünya rekoru için 25 kişilik ekibin hummalı bir çalışma ile 15 günde hazırladığı orcik için 30 kilo ceviz, 200 kilo üzüm ve 15 kilo un kullanıldı.

Büyük ilgi gören 123 metre uzunluğundaki Orcik'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için Elazığ Valiliği tarafından müracaatta bulunulacak.

- Mehmetçiğe 1 ton orcik

Elazığ'da 12-13 Ekim'de arasında yapılması planlanan ancak Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edilen orcik festivali için hazırlanan 1 ton orcik, harekatta görev alan Mehmetçik'e gönderilecek.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan "orcik", köylülerin günler süren emeğiyle geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.