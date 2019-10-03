Elazığ 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "2002'de 36,9 milyar lira olan tarımsal hasılamız, bugün 217 milyar lira ile çok önemli mesafeler katetmiştir." dedi.

Bakan Yardımcısı Tunç, Elazığ 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Tunç, Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her geçen yıl gelişen, büyüyen tarım sektörü ve tarımsal hasılası bakımından dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Tarımsal hasıla bakımından 2002 yılından bu yana çok fazla yol katedildiğini vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"2002'de 36,9 milyar lira olan tarımsal hasılamız, bugün 217 milyar lira ile çok önemli mesafeler katetmiştir. Tarım ürünleri toplam ihracatımız yüzde 378 oranında artarak 17,7 milyar dolara yükselmiştir. Son 16 yılda ise tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde ülkemiz toplam 69 milyar dolar ihracat fazlası vermiştir. Bugün Türkiye, tarım ürünleri dış ticaretinde şüphesiz net ihracatçı bir ülke konumundadır. Bu bizim için yeterli değildir, daha çok çalışmalı ve daha ileri noktalara ulaşmalıyız."