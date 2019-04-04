Elazığ, 5.2'lik depremle sallandı (1)

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'ın yanısıra Malatya'dan da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 20.31'de merkez üssü Elezığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 2.8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Elazığ'ın yanısıra Malatya'dan da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

