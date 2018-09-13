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Elazığ Atatürk Stadyumu'nun elektriği, ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

 SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Tetiş Yapı Elazığspor'un maçlarını oynadığı Elazığ Atatürk Stadyumu ve kulüp tesislerinin bulunduğu binanın elektrikleri, ödenmeyen borçlar nedeniyle kesildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Tetiş Yapı Elazığspor'un maçlarını oynadığı Elazığ Atatürk Stadyumu ve kulüp tesislerinin bulunduğu binanın elektrikleri, ödenmeyen borçlar nedeniyle kesildi.
Tetiş Yapı Elazığspor'un yapılandırdığı 850 bin lira civarındaki elektrik borcunun taksitleri ödenmeyince firma yetkilileri, önce kulüp tesislerinin, ardından da lig maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu'nun elektriklerini kesti.

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