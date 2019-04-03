Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları göreve başladı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Şahin Şerifoğulları, mazbatasını alıp, görevine başladı.

Elazığ'da geçen pazar günü yapılan seçimi yüzde 40 oy oranıyla kazanan AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Şerifoğulları, partililerle birlikte gittiği belediyede AK Parti'li Mücahit Yanılmaz'dan görevi devraldı. Görevi halefine devreden Yanılmaz, Şerifoğulları'na başarı dileklerinde bulundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise kentin daha iyi bir noktaya gelmesi için ekip olarak çalışacaklarını ifade ederek, "Hizmet bayrağını aldığımız yerden daha iyi bir yere götürmek için ekibimizle çalışacağız. 17 yıllık iktidarımız döneminde partimizin göstermiş olduğu icraatlardan bahsettik. Bizler de bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizi mahcup etmemek adına ekibimizle gece gündüz çalışacağız" dedi.

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