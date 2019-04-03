HABER

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Şahin Şerifoğulları, mazbatasını alıp, görevine başladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları göreve başladı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Şahin Şerifoğulları, mazbatasını alıp, görevine başladı.
Elazığ'da geçen pazar günü yapılan seçimi yüzde 40 oy oranıyla kazanan AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Şerifoğulları, partililerle birlikte gittiği belediyede AK Parti'li Mücahit Yanılmaz'dan görevi devraldı. Görevi halefine devreden Yanılmaz, Şerifoğulları'na başarı dileklerinde bulundu.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise kentin daha iyi bir noktaya gelmesi için ekip olarak çalışacaklarını ifade ederek, "Hizmet bayrağını aldığımız yerden daha iyi bir yere götürmek için ekibimizle çalışacağız. 17 yıllık iktidarımız döneminde partimizin göstermiş olduğu icraatlardan bahsettik. Bizler de bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizi mahcup etmemek adına ekibimizle gece gündüz çalışacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları göreve başladıElazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları göreve başladıElazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları göreve başladı

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı vedaOnbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda
Karlıova'da kardan kapanan yol 19 saat sonra açıldıKarlıova'da kardan kapanan yol 19 saat sonra açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Tüfekle oyunun sonu korkunç bitti!

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.