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  4. Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'ndan depremzedelere ziyaret

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'ndan depremzedelere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, devletin tüm imkanlarıyla halkın yanında olduğunu belirterek, "Felaketin yaralarını inşallah birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde saracağız" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'ndan depremzedelere ziyaret

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, devletin tüm imkanlarıyla halkın yanında olduğunu belirterek, "Felaketin yaralarını inşallah birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde saracağız" dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, depremin ardından afetzedelere ziyaretlerini sürdürürken, bugün Ulukent, Çatalçeşme, Cumhuriyet, Kızılay, Mustafapaşa, Aksaray, Hicret, Abdullahpaşa ve Salıbaba mahallelerine gitti. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Başkan Şerifoğulları, devletin tüm imkanlarıyla halkın yanında olduğunu belirterek, "Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve tüm birimlerimizle mahallelerimizde vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye gayret gösteriyoruz. İnşallah devletin imkanlarıyla yaralarımızı saracak, depremin izlerini birlik ve beraberlik içinde sileceğiz" diye konuştu.

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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'ndan depremzedelere ziyaret

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