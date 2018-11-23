Elazığ Belediyesi 2. Ulusal Kitap Fuarı açıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi 2. Ulusal Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi Fuar ve Sergi Alanı'ndaki fuarda çok sayıda yayınevi kitaplarını sergiledi. Şair ve yazarların da katıldığı fuar yoğun ilgi gördü.

Açılışta konuşan Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, Elazığ Belediyesi öncülüğünde düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bütün Elazığlıları fuara davet eden Gül, "Bütün yavrularımızı, okullardaki öğrencilerimizi buraya taşıyıp ve her bir okula da bir yazarı zimmetlemek marifetiyle o yazarın olduğu günde o okulumuz müdürleriyle ve öğretmenleriyle burada yer alacaklar. Bu şekilde hem o yazardan hem de kitaplardan istifade etmiş olacaklar." diye konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da Elazığ'ın hem ulusal hem uluslararası alanda tanınmış yazarlara sahip bir kültür şehri olduğunu dile getirdi.

Böyle bir kentte var olan kültür, medeniyet ve sanat değerlerini Elazığlılarla buluşturmak için etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Yanılmaz, şunları söyledi: