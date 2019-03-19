Elazığ Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

"Belki bir amir ve memur statüsü içinde olduk ancak irtibatımız, birlikteliğimiz, çalışma ahlakımız ve çalışma anlayışımız hiçbir zaman kardeşliğimizin dışında olmadı. Bu kardeşlik ve birbirimizin motivasyonunu arttıran azim ve gayret Elazığ'ımıza hizmet olarak döndü. Bu sayede Elazığ'ımız tarihi hizmetlere, hep birlikte yaptığımız çalışmaların neticesinde kavuşmuş oldu. Elazığ dünyada artık 'şehirler yarışıyor' mantığı içinde yarışan bir şehir, ileri doğru giden bir şehir ve adından söz ettiren bir şehir durumuna geldi."

Belediyenin tüm personelinin bir aile gibi çalıştığını ve ortaya konulan hizmetlerin kente değer kattığını ifade eden Yanılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Arslan ise taşeron sisteminin çöpe atılmasını sağlayan ve konuda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük çalışma hayatı reformuna imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

Taşeron sisteminin kaldırılmasının, çalışanlar için büyük bir kazanım olduğunu aktaran Arslan, "Bu kangren olan taşeron sorununu, artık sürdürülme imkanı kalmayan bu sistemi hep beraber 2017'nin sonunda sonuçlandırdık. Yeni bir dönem başladı. 2 Nisan itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 1 milyona yakın taşeron şirketlerdeki arkadaşımız kadroya kavuştular. Hem kamuda hem de belediyelerde." diye konuştu.

Türkiye'de yapılan en iyi toplu iş sözleşmelerinden birini yaptıklarını ve ücretlerde yüzde 25'in üzerinde bir artış sağladıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Şartlarımız ve imkanlarımız sınırlı ama ihtiyaçlar sınırsız. Elbetteki bunun daha fazlasını hak ettiğinizden hiç kuşkumuz yok. Bu şehre hizmet eden, bu şehrin gece gündüz ihtiyaçlarını karşılamak ve her sorununa çözüm bulmak için çalışan sizlerin, inanıyorum daha fazlasına ihtiyacınız ve hakkınız var. Ancak belediyenin de imkanlarını ve şartlarını dikkate alarak ve 'giderayak şöyle yaptı' dedirtmemek adına Sayın Başkanımız terazinin kefesini dengede tutmak zorundaydı. Çalışanlarını memnun etmek, Elazığ halkını üzmemek, aynı zamanda kamuoyunda da gereksiz bir tartışmaya fırsat vermemek için dengeli davranmak gerekiyordu. Bu dengeli tutumu için Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ediyorum."

