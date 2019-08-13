Mehmet Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuyucak köyünü ziyaretinde, lavanta tarlalarının mor ile yeşilin birbirine karıştığı eşsiz manzarası ve mis kokusu karşısında adeta büyülendiğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce seyahat için gittiği Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyünde gördüğü lavanta tarlasının görünümü ve kokusundan etkilenen Ergül, memleketinde de bitkinin ekimini yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine memleketinde lavanta yetiştirmeyi düşündüğünü anlatan Ergül, "Sorduğumuzda lavantanın 'kuraklık bitkisi' olarak tarif edilmesi üzerine, bu aromatik bitkinin Elazığ'ın kurak ikliminde rahatlıkla yetiştirilebileceği düşüncesi daha da güçlendi." dedi.

Lavanta yetiştiriciliği konusunda uzmanlardan bilgi aldıklarını, fidelerini getirip diktiklerini belirten Ergül, şöyle konuştu:

"Bakımını yapıp 3 senede çok iyi bir seviyeye getirdik. Şu an tam verime geçmiş durumda. Çok güzel bir kokusu ve görseli var, lavanta yetiştiriciliğini herkese tavsiye ediyorum. Fazla bir emek sarf etmiyoruz. Bakımı, sulaması, çapalaması diğer ürünler gibi. Senede bir kez mahsul alıyoruz. 5 yılda tam kapasiteli verime geçiyor."

- "Yağı 120 avroya kadar alıcı buluyor"

Lavantanın bu yılki hasadından oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Ergül, lavanta tohumunun çeşidine göre toptan 20-60 liraya, yağının ise 120 avroya kadar alıcı bulduğunu bildirdi.

Ergül, lavanta yetiştiriciliğine başladıktan sonra çevrelerindeki birçok çiftçinin bu işe merak sardığını anlatarak, "Zamanla bu işin Elazığ'da daha da yaygınlaşacağı kanaatindeyim. İnsanlar nasıl yetiştirildiğini merak edip soruyor. Elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz." dedi.