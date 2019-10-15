Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda ekip sevk edilirken çalışmalar sürüyor.

Elaz\u0131\u011f B\u00fcy\u00fck Organize Sanayi B\u00f6lgesinde plastik bir fabrikada hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n yerine \u00e7ok say\u0131da ekip sevk edilirken \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor. \n \n \nPARTNERG\u00f6bek ya\u011f\u0131 nas\u0131l erir? G\u00f6bek ya\u011flar\u0131ndan kurtulma y\u00f6ntemleri\u015eehitler memleketlerine u\u011furlan\u0131yor\u00c7ald\u0131\u011f\u0131 koyunlar\u0131 satamadan yakaland\u0131
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