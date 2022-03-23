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Elazığ'da 12 yıldır dünya turundaki Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu

23.03.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Eylül 2021'de 12 yıldır dünya turundaki Japonyalı turisti Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yolda yürüyen kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. 9 suç kaydı olduğu öğrenilen kişinin 19 yaşında olduğu belirlenirken, polis şüphelinin peşine düştü. Yaralı şahıs ise hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ'da 12 yıldır dünya turundaki Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz gece saatlerinde yolda ilerleyen birini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. 19 yaşındaki şüphelinin 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

YOLDA YÜRÜYEN KİŞİYE ATEŞ ETTİ

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Z.Y. sokakta yürüdüğü sırada bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Olay yerinde hızlıca çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. (19) olduğunu tespit etti. Polisin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

JAPON TURİST 12 YILDIR DÜNYA TURUNDAYDI TÜRKİYE'DE BIÇAKLANDI

Öte yandan şüpheli D.B.’nin 13 Eylül 2021'de 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda’yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi.

(İHA)

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