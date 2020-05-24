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  4. Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 07:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, saat 04.45 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

(İHA)

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