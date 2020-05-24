Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi\u2019nden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, saat 04.45 de merkez \u00fcss\u00fc Sivrice il\u00e7esi olan 3.7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. \nDepremin yakla\u015f\u0131k yerin 7 kilometre derinli\u011finde oldu\u011fu belirtildi.\n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130K\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok say\u0131da analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geli\u015ftirildi\u0130stanbul\u2019da sessiz bayram! K\u00f6t\u00fc niyetli ev sahiplerinin hedefi kiras\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyen kad\u0131nlar oldu