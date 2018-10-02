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Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

Elazığ merkez Yenimahalle'deki Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmaya gelenler, içeride yılan gördü. Yılanı yakalayıp, cam kavanoza koyan cemaat, belediye görevlilerine verdi.

Elazığ’da bir camide vatandaşlar yılan yakalayarak ekiplere teslim etti.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahallede bulunan Tevfikiye Camii'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazına gelen vatandaşlar, cami içerisinde yılan gördü. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, yılanı yakalayıp cam kavanoza koydu, ardından da belediyeyi arayarak gelen görevlilere teslim etti.

CAMMİ

CAMİDE PANİK YAŞANDI

Sabah namaz vaktinden önce camide bir panik yaşadığını belirten Hasan Kuvar, “Neyin nesidir diye bakalım dedik. Camiye girdik. Yılan varmış. Arkadaşla beraber yılanı yakalayıp kavanoza koyduk. Sonra belediyeyi aradık. Sağ olsunlar gelip, alıp götürdüler. Yılanın nasıl girdiğine dahil bir bilgimiz yok” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Tevfikiye Camii yılan cemaat

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bakmış insanlar camiye gitmiyor . hayvancağız ben gidip rabbimi anayım demiş
sabah namazı kılmaya gelmiştir
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