Elazığ'da cenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mehmet Alkan'ın kullandığı otomobil, Sürek köyü çıkışında şarampole devrildi.

Araçta bulunan sürücü Mehmet, Habip ve Suat Alkan kardeşlerden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve köylülere haber verdi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda şarampole devrilen otomobil köy sakinlerince bulundu.

3 KARDEŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 kardeşin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin, Maden ilçesinden otomobille Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyüne cenaze törenine gittiği; kazanın, törenin ardından ilçeye dönerlerken yaşandığı öğrenildi. (AA)

