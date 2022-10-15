HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'da dehşet! Oğlunun düğününde karısını başından vurdu, kızını yaraladı

Elazığ'da dehşet! Oğlunun düğününde karısını başından vurdu, kızını yaraladı

15.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da baba dehşeti yaşandı! Yaşar U. (45), oğlunun düğününde salona gelip boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin U.'yu (45) tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Cani adam daha sonra ise kızını bacağından vurarak yaraladı.

Elazığ'da dehşet! Oğlunun düğününde karısını başından vurdu, kızını yaraladı

Kan donduran olay dün akşam, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar U., oğlunun düğünü için geldiği salonda, aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen eşi Yasemin U.'nun başına tabancayla ateş etti.

Yaşar U., daha sonra ismi öğrenilemeyen kızını da bacağından vurdu.

EŞİ KURTARILAMADI, KIZI YARALI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yasemin U. ve kızını ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yasemin U. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yasemin U.'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA | Bartın'da maden ocağındaki patlamada son durum! Acı haberler geldi... "40 şehidimize ulaştık"SON DAKİKA | Bartın'da maden ocağındaki patlamada son durum! Acı haberler geldi... "40 şehidimize ulaştık"

Polis, kaçan Yaşar U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

2fb02f4bcb7d0f830ba351a8e2958696

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pompalıyla dehşet saçtı, ortalığı kana buladıPompalıyla dehşet saçtı, ortalığı kana buladı
Yeni yeni vakalar görülüyor! Kaşıntı ile ortaya çıkıyorYeni yeni vakalar görülüyor! Kaşıntı ile ortaya çıkıyor
Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdiCanlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika! Billur Kalkavan'dan acı haber

Son Dakika! Billur Kalkavan'dan acı haber

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Bartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! ‘Ben bu acıya dayanamam…’

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! ‘Ben bu acıya dayanamam…’

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.