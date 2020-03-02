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Elazığ’da dehşete düşüren olay! Bir kadını bıçakladı, diğer kadını tekmeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Elazığ’da şüpheli bir şahıs tarafından bir kadın bıçaklandı, bir kadın da darp edilerek yaralandı, o anlardan biri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Yeni Mahalle Bölge Sokakta meydana geldi.

BİR KADINI BIÇAKLADI, BİR KADINI DARP ETTİ

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokakta B.A, isimli bir kadın şüpheli bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ardından aynı şüpheli şahıs diğer kadının arkadaşı olduğu iddia edilen M.E’yi de (24) darp edip, kendisini bekleyen arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Yaralanan 2 kadın olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri yaptığı çalışmada kadınları yaralayan şüpheli şahsı tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

KADINI DARP ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli şahsın kadınlardan birine saldırıp darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Elazığ kadın saldırı

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