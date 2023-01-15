Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Elazığ'da bu sabah deprem oldu. Elazığ Valisi Ömer Toraman, depremle ilgili açıklama yaptı. Peki Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

ELAZIĞ'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından aktarılan verilere göre Elazığ Sivrice'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 15 Ocak saat 06.36 sıralarında meydana geldi ve derinliği 17.09 km oldu.

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Ömer Toraman olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, “Bu sabah Sivrice ilçemizde meydana gelen depremin merkezi olan Kavallı köyümüzden ve civar köylerden de herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır. AFAD ve kolluk ekiplerimiz sahada, tarama çalışmalarını sürdürüyor.Geçmiş olsun” dedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ





