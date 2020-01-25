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  4. Elazığ'da deprem sonrası korkutan yangın!

Elazığ'da deprem sonrası korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:58 | Son Güncelleme

Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı. Yangının doğalgazdan çıktığı belirtildi.

Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstasyon Caddesi'ndeki bir binada büyük bir yangın çıktı.

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının doğalgazdan çıktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ yangın doğalgaz

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