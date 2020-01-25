Elazığ'da deprem sonrası korkutan yangın!

Elaz\u0131\u011f\u2019da 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem sonras\u0131nda \u0130stasyon Caddesi'ndeki bir binada b\u00fcy\u00fck bir yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\nAlevlerin g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc ayd\u0131nlatt\u0131\u011f\u0131 yang\u0131na ekipler m\u00fcdahale ediyor. Yang\u0131n\u0131n do\u011falgazdan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ankara'dan Elaz\u0131\u011f'a destek ekipleri g\u00f6nderildiElaz\u0131\u011f depreminin ard\u0131ndan g\u00fcndem olan uygulama! \u0130nternet gerekmiyorLenfositlerin kandaki de\u011feri ka\u00e7 olmal\u0131?
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