Elazığ'da depremzedeler için bin adet kapasiteli konteyner kent kuruluyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacını gidermek için Elazığ merkezde ilk etapta bin konteynerin yer alacağı kent kuruluyor.

SALI GÜNÜ ZEMİN ÇALIŞMASI TAMAMLANACAK

Elazığspor tesislerinin yanındaki 85 dönümlük alan üzerine kurulacak konteyner kent için iş makinaları hummalı bir çalışma yürütüyor. Zemin iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki Salı günü tamamlanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurulacak konteyner kent ile ilgili, "Konteyner eksiğimiz yok. Boş konteyner kentlerimiz var. O konteyner kentleri alıp, buraya getirme fırsatına sahibiz. Yeni konteynerlerimiz var. Her birini planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu da konteynerlerin sevkinin başladığını, hedeflerinin çalışmaları iki hafta içinde bitirmek olduğunu açıklamıştı. Güllüoğlu, açıklamasında, "Konteyner alanların önemli kısmı, altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içinde alt yapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var" demişti. (DHA)

