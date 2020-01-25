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Elazığ'da enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Elazığ'daki deprem sonrası çalışmalar devam ederken, arama kurtarma ekibindeki bir kadın çalışan, enkaz altında olan ve adının Azize olduğu öğrenilen depremzedeyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O anlar canlı yayında da izlendi...

Elazığ depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken canlı yayında enkaz altındaki bir kadınla telefonla görüşme sağlandı.

AFAD ekipleri enkaz altındaki Azize isimli bir kişiyle telefonla temas kurdu. Telefon görüşmesinden Azize'nin yanında bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Azize'ye "Hiç kimse susmasın aşağıda. Aşağıdaki herkesin annesi sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Senden tek istediğim şey o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış" dedi.

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