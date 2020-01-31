Elazığ'da ev kiraları iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin etkilediği Elazığ'da, kira ücretlerindeki fahiş artış, tepkilere neden oldu. Hasarlı yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiği kentte, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı.

ELAZIĞ'DA KİRA FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonu ve misafirhanelerde kalanlar, kiralık ev ararken, fırsatçılık yapan birçok ev sahibi de yoğun talep üzerine kira ücretlerini 2 katına çıkardı. Fahiş ücret artışına tepki gösteren depremzedelerin birçoğu, kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu kabullenmek zorunda kalmak istemediklerini söyledi. Birçok kişi, ekonomik durumu yeterli olmadığı için ev kiralayamadığını dile getirdi.

'FIRSATÇILIK YAPMAMALARI GEREKİR'

Depremden sonra evinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalmaya başladığını anlatan Çiçek Karataş (40), ev tutmak için arayışa girdiğini; ancak bazı ev sahipleri ve emlakçıların kira ücretlerini artırdığını söyledi. Karataş, ücretleri artıran ev sahiplerinden vicdanlı davranmalarını istedi.

Bülent Canbolat (42) ise çadırda ailesiyle birlikte kaldığını belirterek, "Bazı insanlar fırsatçı oldu. Biz çadırlarda yaşıyoruz. Evleri gezdik, hepsinin kira ücretleri artmış. Önceden neredeyse yarı fiyatındaydı evler. Fırsatçılık yapmamaları gerekir" diye konuştu.