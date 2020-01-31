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Elazığ'da ev kiraları iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Elazığ'da deprem nedeniyle binaları yıkılan ve hasar görenlerin güvenli ev arayışını fırsata çevirenler, kira ücretlerini günler içinde 2 katına çıkardı. Çadırlarda kalan depremzedeler, bu duruma tepki göstererek, ücretleri artıranlardan vicdanlı davranmalarını istedi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin etkilediği Elazığ'da, kira ücretlerindeki fahiş artış, tepkilere neden oldu. Hasarlı yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiği kentte, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı.

ELAZIĞ'DA KİRA FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonu ve misafirhanelerde kalanlar, kiralık ev ararken, fırsatçılık yapan birçok ev sahibi de yoğun talep üzerine kira ücretlerini 2 katına çıkardı. Fahiş ücret artışına tepki gösteren depremzedelerin birçoğu, kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu kabullenmek zorunda kalmak istemediklerini söyledi. Birçok kişi, ekonomik durumu yeterli olmadığı için ev kiralayamadığını dile getirdi.

'FIRSATÇILIK YAPMAMALARI GEREKİR'

Depremden sonra evinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalmaya başladığını anlatan Çiçek Karataş (40), ev tutmak için arayışa girdiğini; ancak bazı ev sahipleri ve emlakçıların kira ücretlerini artırdığını söyledi. Karataş, ücretleri artıran ev sahiplerinden vicdanlı davranmalarını istedi.

Bülent Canbolat (42) ise çadırda ailesiyle birlikte kaldığını belirterek, "Bazı insanlar fırsatçı oldu. Biz çadırlarda yaşıyoruz. Evleri gezdik, hepsinin kira ücretleri artmış. Önceden neredeyse yarı fiyatındaydı evler. Fırsatçılık yapmamaları gerekir" diye konuştu.

'DEPREMZEDELER İÇİN KİRAYI DÜŞÜRDÜK'

Elazığ'da, iki ailenin yaşayabileceği, bahçeli, 182 metrekarelik evi olduğunu dile getiren muhasebeci Ceylan Bektaş (26) da kira artıran fırsatçılar olduğunu duyunca çok üzüldüğünü ve depremzedeler için evinin kira bedelini düşürdüğünü belirtti. Deprem felaketinden sonra herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Bektaş, "İnsanlar zaten zor durumdalar. Biz de depremzedelerimize yardımcı olmak istedik. İki ailenin sığacağı evimiz var. 2 bin 500 lira kira bedeli vardı. Deprem felaketinden sonra fiyatı 1700 liraya düşürdük. Hatta 1500 liraya kadar da düşüreceğiz. Arayıp, teşekkür edenler oldu" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ deprem Ev Kiraları depremzedeler

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