Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Dolu yakıt tankeri şarampolden yuvarlandı

Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki mazot dolu yakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

KENDİ ÇABALARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Kazada yara almayan sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri de olası bir duruma karşı önlem aldı. Tanker, vinç yardımı ile kontrollü bir şekilde kaldırıldı. (İHA)

