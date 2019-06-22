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Elazığ'da feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 04:06 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 kişi de yaralandı.

Elazığ'da feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Kaza, Karakoçan ile Bingöl'ün Yayladere ilçesini bağlayan yolda Çayırgülü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.idaresindeki 44 BM 339 plakalı otomobil ile 62 AK 212 plakalı araç çarpıştı.

Kazada 10 yaşındaki Deniz Çelik hayatını kaybetti, her iki araçta bulunan 9 kişi de yaralandı.

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Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe ve Elazığ'daki hastaneler kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazada hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni ise morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

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