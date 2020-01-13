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  4. Elazığ'da feci kaza! Araç hurdaya döndü!

Elazığ'da feci kaza! Araç hurdaya döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Elazığ'da, sürücüsün kontrolünden çıkan pikabın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Elazığ- Bingöl yolunun 42'nci kilometresinde meydana geldi. Cebrail Çoban'ın kullandığı pikap, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, çalılığa gömülen pikapta sürücü Çoban ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık görevlileri, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

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