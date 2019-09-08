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Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 04:39 | Son Güncelleme

Elazığ'da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Harun Çetintaş (24) hayatını kaybetti, arkasında oturan 1 kişi ise yaralandı.

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

Kaza, gece saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Harun Çetintaş yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada motosikletin sürücüsü Çetintaş ile arkasında oturan kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Çetintaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çetintaş'ın cesedi otopsi için morga konulurken, hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Harun Çetintaş trafik kazası

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