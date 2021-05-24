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  4. Elazığ'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte TIR çarptı

Elazığ'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte TIR çarptı

24.05.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Bay ve eşi Mikail Bay'a TIR çarptı. Kazada Emine Bay yaşamını yitirdi, eşi Mikail Bay yaralandı.

Elazığ'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte TIR çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Malatya yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine ve Mikail Bay çiftine, S.D. yönetimindeki TIR çarptı. Emine Bay kaza yerinde yaşamını yitirdi, eşi Mikail Bay ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Mikail Bay'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Mikail Bay'ın tedavisi sürerken, eşi Emine Bay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından TIR sürücüsü S.D. ise gözaltına alındı. (DHA)

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trafik kazası Elazığ

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