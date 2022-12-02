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Elazığ'da hareketli anlar! Alkollü sürücü, emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalıştı

02.12.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde dün akşam hareketli anlar yaşandı. Çevik Kuvvet binasına girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisler havaya ateş açması sonucu aracı durdurdu. Otomobilden inen ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Elazığ'da hareketli anlar! Alkollü sürücü, emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalıştı

Elazığ'daki olay dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Otomobilin sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı.

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Bunun üzerine otomobilini durdurup, araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.

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Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Çevik Kuvvet Elazığ

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