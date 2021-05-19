Elazığ’da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı

Kaza, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ahmet Kabaklı Bulvarı Harput Yolu’nda meydana geldi.

YARDIMA VEKİL KOŞTU

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki otomobil 8. Kolordu Komutanlığı ilerisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Bu sırada Harput’tan dönen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da kazayı görerek aracını durdurup yardıma koştu. Kazada araç içinde bulunan yaralılardan 2 çocuğu milletvekili Erol çıkarırken, diğer yaralıları da, koruma polisleri ile birlikte konvoydakiler ve yakın da bulunan itfaiye ekipleri çıkarıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı. (İHA)



