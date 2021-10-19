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Elazığ'da ilginç olay! Televizyon ekranının içine yuva yapan kurtçuk herkesi şaşırttı

19.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da Atıcı ailesinin bir yıl önce aldığı televizyonun ekranının içinden kurtçuk çıktı. Eve çağrılan teknik servis tarafından televizyonun ekranın içinde bulunan kurtçuk ve yuvası çıkartıldı.

Elazığ'da ilginç olay! Televizyon ekranının içine yuva yapan kurtçuk herkesi şaşırttı

Olay, Çaydaçıra Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hacer Atıcı (49), bir yıl önce televizyon aldı. Geçtiğimiz gün çocukları ile birlikte televizyon izlerken ekranın için bir karartı olduğunu fark eden Atıcı, dikkatli bakınca cismin kurtçuk olduğunu fark etti. Bunun üzerine aile, durumu teknik servise bildirdi. Eve gelen teknik servis, ekranın içinde kurtçuğun yuva yaptığını tespit etti. Ekip daha sonra televizyonun içinde bulunan kurtçuk ve yuvasını çıkarttı.

"TOZ OLDUĞUNU ZANNETTİM"

Televizyonu geçtiğimiz yıl aldıkları ifade eden Hacer Atıcı, "Kurtçuğu 15 gün önce fark ettik. Televizyon izlerken ben ekranda toz olduğunu zannettim, kalkıp silmek istedim. Daha sonra kedimiz ekranda kurtçuğu görünce patilemeye başlamış. Çocuklar detaylı inceleyince kurtçuğun oynadığını fark etti. Biz de durumu teknik servise bildirdik. Teknik servis gelip çıkardı" dedi.

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"ÇOK ŞAŞIRDILAR"

Durumu teknik servise anlattıklarında çok şaşırdıklarını dile getiren Atıcı, "Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıklarını bize söylediler. Hatta orada bir bayan siz yanlış görüyorsunuz, toz falandır dedi. Biz de hayır dedik, aşağı yukarı hareket ediyor dedik. Gelip bakınca onlarda çok şaşırdılar. Çıkardılar, içinde kurtçuk yuva yapmış" diye konuştu.

(İHA)

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