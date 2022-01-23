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Elazığ’da inanılmaz anlar! Kar üstünde baygın halde bulundu…

23.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da kar üstünde hareketsiz halde donmak üzere olan vatandaşı jandarma kurtardı. Çalıştığı iş yerine gitmek için yola çıkmıştı. İnanılmaz anlar böyle görüntülendi.

Elazığ’da inanılmaz anlar! Kar üstünde baygın halde bulundu…

Elazığ’da, kar üstünde baygın halde yatan ve donmak üzere olan bir vatandaş, jandarma ekiplerinin hayati müdahalesi ile son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı.

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Olay, merkeze bağlı Hankendi Sarılı köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli şahıs, çalıştığı iş yerine gittiği esnada yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kaldı. 112 acil sağlık ekiplerini arayan M.S., donmak üzere olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Hemen harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı yöne doğru hareket etmeye başladı.

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Olay yerine ilk varan jandarma ekipleri, M.S.'yi kar üstünde baygın halde donmak üzereyken buldu. Hemen araca alınan M.S., yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. M.S., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü kentte kar nöbeti tutan Mehmetçiğin bu hareketi ise yürekleri ısıttı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Elazığ
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