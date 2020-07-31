HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'da kan donduran görüntüler! Yatak annesine işkence yaptı, hastanelik etti

Elazığ'da kan donduran görüntüler! Yatak annesine işkence yaptı, hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir şahıs yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Güzel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak olan 3 çocuk annesi Rahime D., oğlu A.D tarafından işkenceye maruz kaldı. O anlar ise evdeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde Şahıs, annesinin ağzını sıkması ve ardından bez sokmaya çalışması ile yaşlı kadının göz yaşları içerisinde feryat etmesi yer aldı.

DENETİMLİ SERBESTLİK ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Çekilen görüntü, merkeze bağlı Yolüstü köyünde oturan torunu Muhammet D'ye gönderildi. Görüntüleri gören torunu, köy muhtarı Mehmet Bayram ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Eve giden polis şahsı gözaltına alırken, kadın ise köye getirildi. Haber verilmesi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri doktorla birlikte köye gitti. Yapılan muayenede vücudunun çoğu yerinde ve dilinde morluklar olan kadın, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Şüpheli evlat ise polis tarafından gözaltına alınıp ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şahıs denetimli serbestlik şartı ile serbest kaldı.

"2 KOLU VE DİZ KAPAKLARI KÖMÜR GİBİYDİ"

Babaannesi yapılanın büyük bir vahşet olduğunu belirten Muhammet D., “Görüntü Eskişehir’deki dayımın oğluna ve ardından bana geldi. Hemen hareket geçerek gerekeni yaptık. Polisle eve gittik ve adam gözaltına alındı. Babaannemin vücudunda morluklar var. 2 kolu ve diz kapakları kömür gibiydi. Yanağı kıpkırmızı olmuştu. Dili mosmordu. Nasıl bir insan bu. Dilinin altındaki ince tabakayı bile koparmış. Şuan yoğun bakımda yatıyor. Ben daha ne söyleyeyim. Denetimli olarak serbest bırakılmış. Daha fazla ceza almasını istiyoruz. Bunun gibi insanlar dışarıda dolaşmasın” dedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
5 gün sonra acı haber geldi!5 gün sonra acı haber geldi!
YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Annesini öldürüp kanıyla yazı yazmıştı! Dehşet anlarını anlattı

Annesini öldürüp kanıyla yazı yazmıştı! Dehşet anlarını anlattı

Araç sahipleri dikkat: O ödemenin bugün son günü!

Araç sahipleri dikkat: O ödemenin bugün son günü!

Helin Avşar'ın bikinili paylaşımına abla yorumu!

Helin Avşar'ın bikinili paylaşımına abla yorumu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Diğer Haberler
En zor bayram! Vaka sayısının en çok olduğu illerden...

En zor bayram! Vaka sayısının en çok olduğu illerden...

Milli Savunma Bakanlığı: 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

MSB duyurdu: Gözaltına alındı!

Motosiklet kazasında yaralanmıştı! 5 gün sonra acı haber

5 gün sonra acı haber geldi!

Tilkiyi vurmak isterken dayısını öldürdü!

Tilkiyi vurmak isterken dayısını öldürdü!

Uzungöl'de atlı jandarma timleri görevde

Uzungöl'de atlı jandarma timleri görevde

Malatya'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı

Kesilen hayvanın organlarından şüphelendi ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.