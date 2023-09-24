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  4. Elazığ’da korkunç kaza! Kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

Elazığ’da korkunç kaza! Kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

24.09.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ- Bingöl kara yolunda otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 sürücü öldü.

Elazığ’da korkunç kaza! Kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bingöl istikametine seyir halindeki Medeni Coşkun (46) idaresindeki kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Çiğci (34) idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücüler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Sürücülerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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