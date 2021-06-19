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  4. Elazığ'da korkunç olay! Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı

Elazığ'da korkunç olay! Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı

19.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da korkunç olay! Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı

Olay, Baskil ilçesi Demireller Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki E.Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi. Duramayan tren kadına çarptı. Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının hareketsiz durduğu ve trenin çarpma anı ise kamera saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Elazığ
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