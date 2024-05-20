HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elazığ'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Elazığ'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.05.2024 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.28'de meydana gelen deprem yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:28’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası'yla ilgili açıklama! 'Karar yüreklere su serpmiştir'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası'yla ilgili açıklama! 'Karar yüreklere su serpmiştir'
Haydar Dümen'in eşi tefecilerin oyununa geldi! 30 milyonluk zararHaydar Dümen'in eşi tefecilerin oyununa geldi! 30 milyonluk zarar
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Okan Buruk maç sonu soyunma odasında söyledikleri ortaya çıktı!

Okan Buruk maç sonu soyunma odasında söyledikleri ortaya çıktı!

Özgür Özel'den net çıkış! 'Kimseyi o yerde tutmam' diyerek duyurdu: Onunla yolları ayıracağız

Özgür Özel'den net çıkış! 'Kimseyi o yerde tutmam' diyerek duyurdu: Onunla yolları ayıracağız

Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında pilotla ilgili ses getirecek iddia! Bölgede büyük hareketlilik

Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında pilotla ilgili ses getirecek iddia! Bölgede büyük hareketlilik

Reisi'nin ölmeden önceki son fotoğrafı

Reisi'nin ölmeden önceki son fotoğrafı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı en dipte

Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı en dipte

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.