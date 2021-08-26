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Elazığ’da kuraklık nedeni ile sular çekildi, 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı! 100 metre daha çekilirse...

26.08.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da kuraklık nedeni ile baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı. Yöre halkı suların 100 metre daha çekilmesi durumunda köyün ortaya çıkabileceğini söyledi.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, kuraklık nedeni ile baraj sular yaklaşık 150 metre çekildi. Suların çekilmesi ile yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı. Köy halkı suların 100 metre daha çekilmesi durumunda baraj yapımından sonra sular altında kalan köyün de gün yüzüne çıkacağını belirtti.

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Vatandaşlardan Şemsettin Ütebay, okulun 1945 yılında, Kumlutarla köyünden Hasan Hüseyin Kırımoğlu’nun önderliğinde imece usulüyle yapıldığını söyledi. Ütebay, "İki köyün ortasında kurulan bir okuldur, bütün çocuklar burada okumuştur. Ben de burada okudum. Okulumuz güzeldi. Taş yapılı, betondan yapılmıştı. Zamanla suyun altında kaldı. Zaman zaman da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor" dedi.

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''100 METRE DAHA ÇEKİLSE KÖY ORTAYA ÇIKACAK''

Okullarını görünce duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Ütebay, "Okulu görünce, yıllar önce biz burada okuyorduk, ne güzel anılarımız olmuş dedik. Yaşadıklarınızı bir film şeridi gibi aklınızdan geçiriyorsunuz. Genelde taş ve betonun ile yapıldığı için sağlam bir yapı olmuş. Onun için suyun altında kalmasına rağmen ayakta duruyor. 100 metre daha su çekilse bizim eski köy ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

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Elazığ
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