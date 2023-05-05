Elazığ'da milletvekili adayı Muhammet Hacı Güneş'in sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım'

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 9 gün kala, bağımsız bir milletvekilinin oy isterken yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

"BİR 5 SENE DE BEN SİZİ DOLANDIRAYIM"

Elazığ'da ilginç tavırları ve projeleri ile dikkat çeken bağımsız milletvekili adayı olan Salıbaba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş yaptığı açıklamada "Yahu bir 5 sene de beni deneyin. Vatandaşlarımız bize yetki versinler. Bir 5 senede ben sizi dolandırayım. Bir 5 sene de ben telefonlarımı kapatayım. Bize layık görmüyor musunuz?" dedi.

"ELAZIĞ'A YENİ BİR GÜNEŞ DOĞURACAĞIM"

Seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projeleri hakkında da bilgi veren Güneş, vatandaşların beklentilerine yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti. Güneş, ''Telefonlarımız herkese açık olacaktır. Mecliste görevimiz olmadığı sürece gelip alt tabakadaki insanlarla ilgileneceğiz. Seçildiğim takdirde vay ki kamu kurum ve müdürlerinin haline o telefon ellerinde titreyecek. Bugün Ankara, cumhurbaşkanı beni tanıyor. TBMM'de 4. adamım, Elazığ'a istediğinizi alacağım. Elazığ'a yeni bir güneş doğuracağım. Hızlı tren, Pertek Köprüsü gibi projeleri dile getirip herhangi bir projeyi hayata geçireceğim. 5 yıl da ben o kırmızı koridorlarda gezeyim'' dedi.

