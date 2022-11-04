Elazığ'da nefes kesen dakikalar! Bir anlık dalgınlığından faydalandı, yakalayarak içeri çekti

Olay, dün akşam Elazığ'da meydana geldi. Bir kadının kendini apartmanın 3'üncü katından atmaya kalkışması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, ikna çalışmalarının sürdüğü sırada kadının dalgınlığından faydalanan bir itfaiye eri, kadını yakalayarak kurtardı.

KENDİNİ ATMAK İSTEDİ

Üniversite Mahallesi Kooperatif Sokak'ta dün meydana gelen olaya göre Z.S. isimli kadın, bir binanın 3’üncü katından atlamaya kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise kadının atlamak istediği noktaya branda açtı.

KADINI YAKALAYARAK İÇERİ ÇEKTİ

İkna çalışmaları sürerken kadının dalgınlığından faydalanan bir itfaiye eri, kadını yakalayarak içeri çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binadan indirilen kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

