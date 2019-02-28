Elazığ'da okullar tatil mi? Ağrı'da okullar tatil m? 28 Şubat Perşembe (bugün) için kar tatili haberi geldi

Elazığ'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Elazığ'da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAR TATİLİ KARARI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"denildi.

AĞRI'DA DA OKULAR TATİL EDİLDİ

Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

(İHA)



