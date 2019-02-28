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Elazığ'da okullar tatil mi? Ağrı'da okullar tatil m? Bingöl'de okullar tatil m? 28 Şubat Perşembe (bugün) için kar tatili haberi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 07:31 | Son Güncelleme

Elazığ , Ağrı ve Bingöl'de kar yağışının etkisini arttırmasıyla, kentlerde yaşayan öğrenci ve veliler 'Elazığ'da okullar tatil mi? Ağrı'da okullar tatil mi? Bingöl'de okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyordu. Gece boyu devam eden yağışla birlikte iki kent, sabaha karşı beyaza bürünürken beklenen kar tatili haberi geldi. Elazığ ve Ağrı'da 28 Şubat Perşembe (bugün) okullar tatil edildi.

Elazığ'da okullar tatil mi? Ağrı'da okullar tatil m? Bingöl'de okullar tatil m? 28 Şubat Perşembe (bugün) için kar tatili haberi geldi

Elazığ'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Elazığ'da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAR TATİLİ KARARI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"denildi.

AĞRI'DA DA OKULAR TATİL EDİLDİ

Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İKİ İLÇEDE EĞTİME KAR ENGELİ

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sadece fırınların açık olduğu Karlıova'da 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar, Van ve Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Bitlis'te 2 derece olarak ölçüldü.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Elazığ da sabah ssat 7 civarları okul tatil edildi. ama maalesef sabahçı öğrencilerin bir kısmı kar tatili geç açıklandığı için okul yolundaydı. biz de gittik okulun kapısından geri döndük. bu tatil bize pahalıya patladı.
Erzurumu da ekleyin az önce tatil haberi verildi okul yöneticilerine.
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