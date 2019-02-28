Elazığ'da okullar tatil mi? Ağrı'da okullar tatil m? Bingöl'de okullar tatil m? 28 Şubat Perşembe (bugün) için kar tatili haberi geldi

Elazığ'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Elazığ'da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAR TATİLİ KARARI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"denildi.
AĞRI'DA DA OKULAR TATİL EDİLDİ
Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
İKİ İLÇEDE EĞTİME KAR ENGELİ
Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sadece fırınların açık olduğu Karlıova'da 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar, Van ve Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Bitlis'te 2 derece olarak ölçüldü.
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