HABER

Elazığ’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 07:17 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Keban ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkarken, ekili araziye de sıçradı.Ekipler ve vatandaşların müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Elazığ’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Keban ilçesinin Bükümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın kısa sürede büyüyerek buğday tarlalarına da sıçradı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ, Keban , Ağın ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 700 dönüm ekili ve ormanlık alanın kül olduğu yangında, ulaşılamayan noktaları açmak için olay yerine greyder, kepçe ve iş makineleri gönderildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 700 dönümlük alanın yok olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Alparslan Orhan “Tek teselli can kaybının olmayışıdır. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm birimleriyle gayret ediyorlar. İnşallah yakın saatler içerisinde yangın tamamıyla söndürülür” dedi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
KKTC’de sabahın ilk saatlerinde korku ve panik yaşandıKKTC’de sabahın ilk saatlerinde korku ve panik yaşandı
Kktc’de büyük patlamalar ve yangınKktc’de büyük patlamalar ve yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ yangın

En Çok Okunan Haberler

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.