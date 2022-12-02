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  4. Elazığ'da ortalık karıştı! Silahlı kavga çıktı... Bir kişi yaralandı

Elazığ'da ortalık karıştı! Silahlı kavga çıktı... Bir kişi yaralandı

02.12.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir apartman dairesinde yaşayan aile içinde çıkan kavgada A.D., tabancayla yaralandı.

Elazığ'da ortalık karıştı! Silahlı kavga çıktı... Bir kişi yaralandı

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre ailenin kaldığı evde tartışma çıktı. Aile arasında nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın şiddetlenmesi üzerine çıkan kavgada A.D. tabancayla yaralandı. Kavgayı ve silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.D. hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ev içerisinde boş kovan buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Elazığ kavga

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