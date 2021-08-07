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Elazığ'da örümcek paniği! ''Oldukça saldırgan bir tür, ısırığı çok kuvvetli''

07.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir inşaatın şantiye alanında görülen dev örümcek paniğe neden oldu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, örümceğin saldırgan olduğunu ve kuvvetli ısırdığını söyleyerek bölgede çok yaygın görüldüğünü ifade etti.

Elazığ'da örümcek paniği! ''Oldukça saldırgan bir tür, ısırığı çok kuvvetli''

Elazığ merkezde bir şantiyede makine mühendisi olarak çalışan Uğur Çetiner, çalışması sırasında arazide dev bir örümcek gördü. Hemen cep telefonunu çıkaran Çetiner, hayvanı kaydetmeye başladı. Çetiner, ''Dev örümceği gördüğümde paniğe kapıldım. Cep telefonu ile biraz görüntüsünü çektim. Bölgeden hızlıca uzaklaştı'' dedi.

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''SALDIRGAN BİR TÜR''

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise örümceğin büyü, sarıkız, sarıömer isimleri ile bilinen galeodes türü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, ''Bu örümcek türü saldırgandır, kuvvetli ısırır. Zararlı böcekleri yedikleri için faydalıdır. Bölgemizde oldukça yaygın görülebilir. Hayvanın boş yere öldürülmesi doğru değildir. Bu türdeki örümcek kendisine yaklaşılmadıkça ısırmaz'' diye konuştu.

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(İHA)

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Elazığ
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