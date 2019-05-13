HABER

Elazığ'da şehit asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk için Elazığ'da tören düzenlendi.

Elazığ'da şehit asker için tören

Pülümür ilçesi Çatan köyü Kızılmescit mevkisinde yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş Operasyonu" sırasında dün şehit düşen Öztürk'ün (29) naaşı, cenaze nakil aracıyla törenin yapılacağı Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehit Öztürk'ün cenazesi, hava yoluyla memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Kozmetik ve cilt bakımı alışverişinin püf noktalarıKozmetik ve cilt bakımı alışverişinin püf noktaları
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı 53 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldıReyhanlı saldırısının planlayıcısı 53 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Pülümür Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.