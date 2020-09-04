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Elazığ’da seyir halindeki pikap alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 21:55 | Son Güncelleme

Elazığ’da kereste yüklü pikap alev alev yandı. Yangında, pikap kullanılmaz hale gelirken, kerestelerin çoğu da kül oldu.

Elazığ’da seyir halindeki pikap alev alev yandı

Olay, Güney Çevreyolu İmamefendi Bulvarı’nda kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan aldığı keresteleri Malatya’ya götürmek üzere yola çıkan R.A. idaresindeki pikap, bir anda motor bölümünden alev aldı. Alevleri gören sürücü sağ şeride çekerek araçtan çıktı.

PİKAP KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Yangında, pikap kullanılmaz hale gelirken, kerestelerin çoğu da kül oldu.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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