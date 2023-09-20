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Elazığ'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

20.09.2023 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da silahlı çatışma yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebepten, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Olay, merkez Mimar Faruk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, tüfek saçmalarının geldiği park halinde bazı araçlar ise hasar aldı.

(İHA)

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Elazığ kavga silah

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