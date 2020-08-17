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  4. Elazığ’da silahlı saldırı: 5 yaralı, 8 gözaltı

Elazığ’da silahlı saldırı: 5 yaralı, 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 02:42 | Son Güncelleme

Elazığ'da gürültü nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 5 kişi yaralanırken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Elazığ’da silahlı saldırı: 5 yaralı, 8 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki bir binanın altında bulunan bilgisayar oyunu salonunun işletmecileri ile apartman sakinleri arasında iş yerinin gürültüye neden olduğu gerekçesiyle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTILAR: 5 YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu saçma isabet eden 5 kişi yaralandı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. (AA)

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