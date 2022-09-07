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Elazığ'da tuhaf olay! Boşanma davasıyla başladı, her şeyi tapuda öğrendi: Üzerimde iki ev vardı şimdi kirada oturuyorum

07.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da meydana gelen tuhaf olayda eşiyle boşanma davası sürecinde olan Hasan Yıldırım üzerinde bir evin daha olduğunu öğrendi. Tapuya giderek durumu araştıran ve isim benzerliğinden dolayı başka birinin evinin üzerine yapıldığını gören Yıldırım, Almanya’da yaşayan adaşına ulaşarak evi devretti. Dava sürecinde üzerine 2 ev göründüğü için kendi evini de eşine vermek zorunda kalan Yıldırım, şu an bin lira vererek kirada oturmaya başladı.

Elazığ’da yaşayan 4 çocuk babası Hasan Yıldırım (61), eşiyle boşanma aşamasında olduğu süre zarfında mala tedbir konulması ile üzerine bir ev daha olduğunu öğrendi. Bir yanlışlık olduğunu anlayan ve tapuya giden Yıldırım, başka bir dairenin daha 2005 yılından itibaren mülkiyetin üzerinde olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada evin, baba ismine kadar aynı olan başka bir Hasan Yıldırım’a ait olduğu tespit edildi. 17 yıldır üzerinde bir ev daha olduğunu boşanma davasında öğrenen ve dava sürecinde üzerine 2 ev göründüğü için kendi evini eşine vermek zorunda kalan Yıldırım, diğer evin asıl sahibini bulmak için 2 yıl uğraştı. Hasan Yıldırım, 2 yılın sonunda adaşına ulaşmayı başardı.

Almanya’da yaşayan adaş Hasan Yıldırım da yazın memleketi Elazığ’a geldi. Yıldırım, adaşını da alarak tapuya gitti ve evi asıl sahibine devretti. Bir zamanlar üzerinde 2 evi bulunan Yıldırım ise şimdi bin lira vererek kirada oturmaya başladı.

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"GEL MALINI AL DEDİM"

Üzerine 2 ev olduğunu boşanma davasında öğrendiğini belirten Hasan Yıldırım, "Adamın evini vermemek için kendi evimi eski eşime verdim. Yoksa normalde evimin yarısı benim yarısı eski eşimindi. Ben evin yarısını arkadaşın mağdur olmaması için hibe ettim. Şu an evsiz kaldım. Bin lira kira ile kiradayım. Benim bir evimin daha olmadığını bildiğim için tapuda soruşturdum. İsmim Hasan Yıldırım. Diğer arkadaşla baba ismim de tutuyor. 2 yıl kadar araştırdım, fakat bulamadım. Avukat İbrahim Ersöz bana yardımcı oldu. Önce belediyeye gittik evin adresini bulduk. Daha sonra mahalle muhtarına gittik. Sorduk, evet Hasan Yıldırım diye birini tanıyorum dedi. Hasan Yıldırım’ı araştırdık, sorduk ve Almanya’da olduğunu öğrendik. Muhtarın vasıtası ile kendisine ulaştık. Gel malını al dedim. Çok şükür Allah bize başka bir şey nasip etmedi. Arkadaşın da kazancı helaldir. Çağırdık ve geldi. Bugün mülkiyetini kendisine devrettim" dedi.

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"ARKADAŞA TEŞEKKÜR EDERİM"

Dürüstlüğünden dolayı adaşına teşekkür eden Hasan Yıldırım (47) ise "Evi 2005 senesinde aldım. 2013 senesine kadar da kendim oturuyordum. Sonra ailemi de yurt dışına getirdim. Daha sonra kiraya verdim. İçinde halen kiracı oturuyor. Benim baba adı Mehmet, anne adı Reşide. Ben 1975 doğumluyum. Hasan ağabey benden büyük. Aramızda yaş farkı da var. Zamanında tapuya verdiğim kimliği de daha değiştirmedim. Arkadaşa teşekkür ederim" diye konuştu.

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(İHA)

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