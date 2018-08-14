Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, yaptığı açıklamada, hastanın bugüne kadar rastladığı ender vakalardan biri olduğunu belirtti. Hastanın çok riskli bir şekilde oyun amaçlı balon patlatmak için dudaklarının arasına 15 dikiş iğnesi aldığını ifaden eden Doğan, şöyle konuştu:

Elazığ'da, arkadaşlarıyla oyun amaçlı balon patlatmak için dudaklarının arasına 15 dikiş iğnesi alan 17 yaşındaki genç kızın, bu esnada üzerine bir kedinin atlaması sonucu yuttuğu iğnelerin 3'ü endoskopi yöntemiyle alındı. Elazığ'da yaşayan Hülya Dolanbay (17), arkadaşlarıyla mahallede oyun amaçlı dudaklarının arasına aldığı dikiş iğneleriyle yere uzanarak yukarıdan bırakılan balonları patlatmaya çalıştı. Bu esnada yoldan geçen bir sokak kedisinin üzerinden atlaması sonucu panikleyen Dolanbay, dudaklarının arasındaki 15 dikiş iğnesini yuttu.

'ÖNCE ANNEMLERE SÖYLEMEDİM'

"Hastamız, arkadaşlarıyla sokakta oyun amaçlı ağzına 15 dikiş iğnesi alarak balon patlatmaca oyunu oynuyorlarmış. O esnada bir kedinin fırlaması nedeniyle 15 iğnenin tümünü yutuyor. 15 iğne yutma şikayetiyle geldi. İzlemeye aldık, gözetimimiz altında. Yaklaşık 24 saattir izlememize rağmen iğnelerin bazıları bağırsak ve midede olduğundan dolayı endoskopi yaptık. Mide ve ince bağırsağa saplanan iğneleri çıkardık. Bağırsağın ileri aşamalarında bazı iğneler halen karnında duruyor. Hastamızı gözlemde tutmaya devam edeceğiz. Eğer iğneler doğal yollardan çıkmaz ise kolonoskopi ile geri kalan iğneleri çıkaracağız. Şimdiye kadar 3'ünü çıkardık."

RAHATSIZLANINCA SÖYLEMEK ZORUNDA KALDI

Hasta Dolambay ise böylesine riskli bir oyun oynadıkları için çok pişmanlık duyduğunu dile getirdi. İğneleri ilk yuttuğunda ailesine söylemediğini ancak rahatsızlanınca söylemek zorunda kaldığını ve hastaneye geldiklerini aktaran Dolambay, "Dışarıda arkadaşlarımızla oynuyorduk, ağzıma iğneleri aldım. Sonra yerde uzanarak balon patlatmaca oynayacaktık, balonu patlatırken birden kedi üzerime atladı. Ne yapacağımı bilemedim. Birden bütün iğneleri yutmaya başladım. Yuttum hepsini. Sonra karın ağrım oldu. Önce annemlere söylemedim, bir gün sonra anlattım" dedi.

