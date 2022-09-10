HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'daki 19 yıllık vahşi cinayette yeni gelişme! "Sırayla tecavüz ettiler" demişti... Yeni ifadesi ortaya çıktı

Elazığ'daki 19 yıllık vahşi cinayette yeni gelişme! "Sırayla tecavüz ettiler" demişti... Yeni ifadesi ortaya çıktı

10.09.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 19 yıl önce kaybolan Ruhi Canpolat'tan uzun bir süre haber alınmayınca ekipler harekete geçmiş ve sır perdesinin arkasından cinayet çıkmıştı. Canpolat'ın ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan eşi Azime Ş. suçlamaları kabul etmedi. Çocukları için yıllarca sustuğunu ifade eden Azime Ş., cinayeti ise sonradan evlendiği kocasının ağabeyi Cevdet Ş.'nin işlediğini öne sürdü. Azime Ş. önceki ifadelerinde, Canpolat'ın arkadaşlarının kendisine sırayla tecavüz ettiğini belirtmişti.

Elazığ'daki 19 yıllık vahşi cinayette yeni gelişme! "Sırayla tecavüz ettiler" demişti... Yeni ifadesi ortaya çıktı

Elazığ’da 19 yıl önce kayıp ilanı verilen ve polisin titiz çalışması sonucu vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Canpolat’la ilgili davada tutuklu yargılanan eşi Azime Ş., sonradan evlendiği kocasının ağabeyi Cevdet Ş.’yi suçladı. Azime Ş. önceki ifadelerinde, o yıllardaki eşi Ruhi Canpolat'ın eve getirdiği kişilerin kendisine sırayla tecavüz ettiğini belirtmişti. İşte tüyler ürperten olaya ilişkin yeni gelişmeler...

DOSYA 2021'DE AÇILDI, VAHŞET 18 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

21 Mayıs 2003'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ruhi Canpolat'ın uzun süre bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp Ruhi Canpolat'ın (38) öldürüldüğü tespit edildi.

AW709365_01

DEHŞETE DÜŞÜREN DETAYLAR

Davada maktul Ruhi Canpolat’ın öldürülmesiyle ilgili adli tıp raporu da olayın dehşetini gözler önüne serdi. Raporda Canpolat’ın önce bıçak darbeleriyle vurulduğu ardından vücudunun parça parça kesilip toprağa gömüldüğü kaydedildi.

SONRADAN EVLENDİĞİ KOCASININ AĞABEYİNİ SUÇLADI

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin ikinci duruşması Elazığ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya tutuklu yargılanan şüpheliler Cevdet Ş., Temur Ş. ve Azime Ş., taraf ve müşteki avukatları ile Ruhi Canpolat'ın yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren Azime Ş., olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, tek suçunun susmak olduğunu belirterek, sonradan evlendiği kocasının ağabeyi Cevdet Ş.’nin Ruhi Canpolat’ı tasarlayarak öldürdüğünü iddia etti.

AW709365_02

"OLAY GÜNÜ EVDE SADECE CEVDET VARDI"

Azime Ş., "Beyanlarda aleyhime olanları kabul etmiyorum. Bana iftira atılmaktadır. Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yoktur. Suçu bizim üzerimize atmaya çalışmaktadırlar. Benim tek suçum susmaktır ama hangi anne olsaydı benim gibi susardı. Eğer ben susmasaydım benim yerimde çocuklarım olacaktı ve çocuklarım belki de Cevdet’i vuracaktı. Ben de bu durumun yaşanmaması için yıllarca sustum. Çocuklarım babalarının mezarını bilsin diye sonradan konuştum. Suçum neyse verilsin. Olay günü evde sadece Cevdet vardı, her şeyi kendisi biliyor. Benim Ruhi ile son zamanlarda aram iyiydi. Ruhi işe girdikten sonra aramızda olan sıkıntılar azalmıştı. Cevdet bu olaya beni sürüklemek için üstüme ifade vermiştir. Cevdet’in doğruları anlatmasını istiyorum. Ben eşimi öldürmedim, Cevdet tasarlayarak kocamı öldürdü. Benim bu olayla bir ilgim ve alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

Tutuklu yargılanan Temur Ş. ise, “Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben o dönem çalıştığım kargo firmasında bir süre sigortasız olarak çalıştım. Ben bütün ifadelerimde doğruları söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tutuklu yargılanan sanık Cevdet Ş. de tahliyesini istediğini aktardı. Mahkeme heyeti eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Korkunç cinayet ve kan donduran itiraf: Eşimin yanında getirdiği kişiler sırayla tecavüz etti18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Korkunç cinayet ve kan donduran itiraf: Eşimin yanında getirdiği kişiler sırayla tecavüz etti

AZİME Ş. "RUHİ'NİN ARKDAŞLARI SIRAYLA TECAVÜZ ETTİ" DEMİŞTİ

Azime Ş. önceki ifadesinde, o zamanki kocası Ruhi Canpolat'ın arkadaşlarının, evde kendisine sırayla tecavüz ettiğini söylemiş, bu olaylara rağmen Canpolat'ı öldürmeyi düşünmediğini ifade etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: İçişleri duyurdu! Yeni operasyon başladı: Yüzlerce personel katılıyorSon dakika: İçişleri duyurdu! Yeni operasyon başladı: Yüzlerce personel katılıyor
İstanbul'da feci kaza! Metrobüsler çarpıştı: Yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Metrobüsler çarpıştı: Yaralılar var
Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmamKılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmam
Anahtar Kelimeler:
cinayet tecavüz Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Çok sayıda isim görevden alındı, yeni atamalar yapıldı

Çok sayıda isim görevden alındı, yeni atamalar yapıldı

G.Saray aldı, ülke karıştı! Kulüpten öyle bir açıklama geldi ki...

G.Saray aldı, ülke karıştı! Kulüpten öyle bir açıklama geldi ki...

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Milli denizaltı STM500 ilk kez Avrupa'da tanıtıldı!

Milli denizaltı STM500 ilk kez Avrupa'da tanıtıldı!

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.