Elazığ'daki 19 yıllık vahşi cinayette yeni gelişme! "Sırayla tecavüz ettiler" demişti... Yeni ifadesi ortaya çıktı

Elazığ’da 19 yıl önce kayıp ilanı verilen ve polisin titiz çalışması sonucu vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Canpolat’la ilgili davada tutuklu yargılanan eşi Azime Ş., sonradan evlendiği kocasının ağabeyi Cevdet Ş.’yi suçladı. Azime Ş. önceki ifadelerinde, o yıllardaki eşi Ruhi Canpolat'ın eve getirdiği kişilerin kendisine sırayla tecavüz ettiğini belirtmişti. İşte tüyler ürperten olaya ilişkin yeni gelişmeler...

DOSYA 2021'DE AÇILDI, VAHŞET 18 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

21 Mayıs 2003'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ruhi Canpolat'ın uzun süre bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp Ruhi Canpolat'ın (38) öldürüldüğü tespit edildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN DETAYLAR

Davada maktul Ruhi Canpolat’ın öldürülmesiyle ilgili adli tıp raporu da olayın dehşetini gözler önüne serdi. Raporda Canpolat’ın önce bıçak darbeleriyle vurulduğu ardından vücudunun parça parça kesilip toprağa gömüldüğü kaydedildi.

SONRADAN EVLENDİĞİ KOCASININ AĞABEYİNİ SUÇLADI

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin ikinci duruşması Elazığ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya tutuklu yargılanan şüpheliler Cevdet Ş., Temur Ş. ve Azime Ş., taraf ve müşteki avukatları ile Ruhi Canpolat'ın yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren Azime Ş., olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, tek suçunun susmak olduğunu belirterek, sonradan evlendiği kocasının ağabeyi Cevdet Ş.’nin Ruhi Canpolat’ı tasarlayarak öldürdüğünü iddia etti.

"OLAY GÜNÜ EVDE SADECE CEVDET VARDI"

Azime Ş., "Beyanlarda aleyhime olanları kabul etmiyorum. Bana iftira atılmaktadır. Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yoktur. Suçu bizim üzerimize atmaya çalışmaktadırlar. Benim tek suçum susmaktır ama hangi anne olsaydı benim gibi susardı. Eğer ben susmasaydım benim yerimde çocuklarım olacaktı ve çocuklarım belki de Cevdet’i vuracaktı. Ben de bu durumun yaşanmaması için yıllarca sustum. Çocuklarım babalarının mezarını bilsin diye sonradan konuştum. Suçum neyse verilsin. Olay günü evde sadece Cevdet vardı, her şeyi kendisi biliyor. Benim Ruhi ile son zamanlarda aram iyiydi. Ruhi işe girdikten sonra aramızda olan sıkıntılar azalmıştı. Cevdet bu olaya beni sürüklemek için üstüme ifade vermiştir. Cevdet’in doğruları anlatmasını istiyorum. Ben eşimi öldürmedim, Cevdet tasarlayarak kocamı öldürdü. Benim bu olayla bir ilgim ve alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

Tutuklu yargılanan Temur Ş. ise, “Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben o dönem çalıştığım kargo firmasında bir süre sigortasız olarak çalıştım. Ben bütün ifadelerimde doğruları söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tutuklu yargılanan sanık Cevdet Ş. de tahliyesini istediğini aktardı. Mahkeme heyeti eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AZİME Ş. "RUHİ'NİN ARKDAŞLARI SIRAYLA TECAVÜZ ETTİ" DEMİŞTİ

Azime Ş. önceki ifadesinde, o zamanki kocası Ruhi Canpolat'ın arkadaşlarının, evde kendisine sırayla tecavüz ettiğini söylemiş, bu olaylara rağmen Canpolat'ı öldürmeyi düşünmediğini ifade etmişti.

